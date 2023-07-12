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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

В Дели назвали экстремальной ситуацию с наводнениями

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В районе индийской столицы в связи с подъемом уровня воды в реке Джамна началась эвакуация граждан, центральная водная комиссия (CWC) называет ситуацию с наводнением в этом районе экстремальной, сообщает в среду местное издание The Economic Times.

По данным CWC, в районе Дели уровень воды в Джамне превысил "опасный" и продолжает расти. Еще в пяти других районах страны ситуацию называют "тяжелой", еще в 21 она является "непростой".

В связи с этим полиция Дели применила в зонах, подверженных наводнению, статью 144 CrPC, согласно которой собрания в количестве четырех и более человек запрещены.

Рост уровня воды в Джамне продолжается на протяжении нескольких дней.

Ранее сообщалось, что в округе Кулу индийского штата Химачал-Прадеш в горах оказались заблокированы 15 российских туристов. Посольство РФ в Дели отметило, что все они были эвакуированы и размещены в гостинице, их жизни ничего не угрожает.

Во вторник Далай-лама, который проживает в Химачал-Прадеше, сообщил, что его фонд пожертвует средства на спасательные работы и помощь пострадавшим. Объем помощи он не уточнил.

Непрекращающиеся несколько дней проливные дожди в Индии привели к затоплению населенных пунктов, размытию дорог и проблемам с питьевой водой. В результате непогоды в стране погибло несколько десятков человек.

Индия
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