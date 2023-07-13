В Индии из-за проливных дождей погибло больше 100 человек
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Более 100 человек погибли на севере Индии, где несколько дней не прекращаются муссонные дожди, которые привели к оползням и наводнениям, сообщает в четверг Associated Press.
Власти штата Химачал-Прадеш сообщили, что только там погибли как минимум 88 человек и более 100 человек пострадали. Дожди привели к наводнениям, которые смывали машины, автобусы и мосты, почти 170 домов были уничтожены и около 600 повреждены.
Еще 12 человек погибли в штате Уттар-Прадеш, один - в Дели и еще четверо - в контролируемой Индией части Кашмира.
С субботы при помощи вертолетов удалось спасти почти 300 человек, которые застряли в районе Чандертал в Химачал-Прадеше, почти все они были туристами.
Жилые районы Дели, находящиеся недалеко от реки Джамна, затопило, власти переместили в безопасные места около 30 тыс. человек. Колледжи и школы временно прекратили работу, в некоторых из них открылись лагеря помощи. Уровень воды в реке продолжает подниматься.
Сообщается, что в ближайшее время на страну обрушится еще больше муссонных дождей.