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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

В Индии из-за проливных дождей погибло больше 100 человек

В Индии из-за проливных дождей погибло больше 100 человек
Фото: Salman Ali/Hindustan Times via Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Более 100 человек погибли на севере Индии, где несколько дней не прекращаются муссонные дожди, которые привели к оползням и наводнениям, сообщает в четверг Associated Press.

Власти штата Химачал-Прадеш сообщили, что только там погибли как минимум 88 человек и более 100 человек пострадали. Дожди привели к наводнениям, которые смывали машины, автобусы и мосты, почти 170 домов были уничтожены и около 600 повреждены.

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Еще 12 человек погибли в штате Уттар-Прадеш, один - в Дели и еще четверо - в контролируемой Индией части Кашмира.

С субботы при помощи вертолетов удалось спасти почти 300 человек, которые застряли в районе Чандертал в Химачал-Прадеше, почти все они были туристами.

Жилые районы Дели, находящиеся недалеко от реки Джамна, затопило, власти переместили в безопасные места около 30 тыс. человек. Колледжи и школы временно прекратили работу, в некоторых из них открылись лагеря помощи. Уровень воды в реке продолжает подниматься.

Сообщается, что в ближайшее время на страну обрушится еще больше муссонных дождей.

Индия
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