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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

На западе Индии из-за вызванного ливнями оползня погибли еще пять человек

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Проливные дожди в индийском штате Махараштра вызвали оползень, жертвами которого стали пять человек, сообщает Associated Press (AP).

Многие до сих пор остаются под разрушенными зданиями.

В частности, в деревне в округе Райгад оползень разрушил 17 из 50 домов. Спасательным бригадам в ночь на четверг удалось вытащить из-под обломков зданий 75 человек.

Главный министр Махараштры Экнатх Шинде в четверг прибыл на место бедствия и отметил, что "основной приоритет - спасти тех, кто все еще находится в ловушке".

Из-за муссонных дождей в Индии за прошедшие две недели погибли более 100 человек. Ливни повредили автомобильные и железные дороги и разрушили множество домов.

Индия Махараштра
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