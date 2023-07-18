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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на металлопрокат с полимерным покрытием из Китая

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение продлить на 5 лет срок действия антидемпинговой пошлины в отношении ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза металлопроката с полимерным покрытием из КНР, сообщили во внешнеторговом блоке ЕЭК.

Действие пошлины, установленной в 2012 году, уже продлялось несколько раз. Размеры ставок в настоящий момент составляют от 6,98% до 20,2% от таможенной стоимости в зависимости от предприятия-производителя.

Инициаторами продления антидемпинговой пошлины выступили "Магнитогорский металлургический комбинат", "ММК-Лысьвенский металлургический завод", "Северсталь" и "Новолипецкий металлургический комбинат".

ЕЭК Евразийский экономический союз Китай
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