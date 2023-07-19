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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

МЭА спрогнозировало замедление роста глобального спроса на электроэнергию до 1,9% в 2023 г.

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Темпы роста мирового спроса на электроэнергию в 2023 году снизятся из-за последствий энергетического кризиса и экономического спада в странах с развитой экономикой. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

В текущем году глобальный спрос на электроэнергию вырастет на 1,9% против 2,3% в 2022 году, при этом в ряде регионов будет отмечаться отрицательная динамика. Так, в странах Евросоюза и в Японии ожидается сокращение спроса на 3%, а в США - на 1,7%.

Противоположную тенденцию демонстрируют страны с развивающейся экономикой, главным образом Индия и Китай, где спрос на электроэнергию, как ожидается, вырастет на 6,8% и 5,3% соответственно.

В 2024 году темпы роста глобального спроса восстановятся и достигнут отметки в 3,3%, причем более трети произведенной в мире энергии придется на возобновляемые источники, считают в МЭА.

В ближайшие годы потребность в электроэнергии будет активно расти, заявил директор МЭА по энергетическим рынкам и безопасности Кейсуке Садамори. Спрос поддержат такие факторы, как электрификация энергосистем, все большее распространение систем охлаждения в помещениях на фоне потепления климата и увеличение потребления электроэнергии в странах с развивающейся экономикой.

МЭА
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