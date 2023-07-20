Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в четверг по московскому времени стартовала на орбиту с очередной партией из 15 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в среду в 21:09 по Тихоокеанскому времени США (в четверг в 07:09 по Москве). Примерно через 15 минут после старта спутники будут выведены на орбиту.

Это 95-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 26-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,8 тыс. таких спутников. Часть из них вышли из строя или сошли с орбиты. Почти 4,5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 10-й раз, должна будет после отделения совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, находящуюся в Тихом океане.