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SpaceX в четверг запустит на орбиту самый тяжелый в мире коммерческий спутник связи

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета Falcon Heavy в четверг по московскому времени стартует на орбиту с американским телекоммуникационным спутником Jupiter 3 компании EchoStar, сообщает специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск ракеты компании-разработчика носителя SpaceX планируется осуществить со стартовой площадки LC-39A Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в среду в 23:04 по времени Восточного побережья США (в четверг в 06:04 по Москве).

Спутник связи весом 9,2 тонны является самым тяжелым в мире. Аппарат, который будет выведен на геостационарную орбиту, предназначен для высокоскоростного подключения к интернету. Он способен обеспечить максимальную пропускную способность 500 гигабит в секунду на территории США, Канады, Мексики и Южной Америки. Стоимость спутника оценивается в $445 млн. Он был заказан у производителя Maxar компанией EchoStar и ее дочерним предприятием Hughes Network Systems.

После отделения от носителя два боковых ускорителя Falcon Heavy должны будут совершить вертикальную посадку на площадках LZ-1 и LZ-2 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

SpaceX США
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