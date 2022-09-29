День первого президента в Казахстане исключен из числа госпраздников

Национальный праздник День Республики вновь будут отмечать 25 октября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников", сообщила пресс-служба главы государства в четверг.

Закон содержит поправку, согласно которой День первого президента, отмечаемый 1 декабря, исключен из числа государственных праздников и поставлен в разряд "общественно-значимых" по аналогии с Днем государственных символов, Днем благодарности и т.п.

Наряду с этим законом устанавливается, что 25 октября казахстанцы будут праздновать национальный праздник День Республики, а праздник День независимости теряет статус национального и теперь будет государственным, он будет отмечаться 16 декабря.

День первого президента отмечается в Казахстане с 2012 года 1 декабря. Первым президентом Казахстана является Нурсултан Назарбаев, который возглавлял страну с 1991 года. 20 марта 2019 года Назарбаев сложил президентские полномочия.

День республики в Казахстане в конце прошлого - начале нынешнего столетия являлся национальным праздником, он отмечался 25 октября. В 2009 году День Республики был исключен из перечня праздников.

День независимости ежегодно отмечался в Казахстане 16-17 декабря.