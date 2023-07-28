Crocs во II квартале увеличил выручку на 11,2% год к году

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель обуви Crocs Inc. во втором квартале увеличил выручку на 11,2% год к году, однако показатели принадлежащего компании бренда Hey Dude оказались скромнее, чем ожидалось, сообщает MarketWatch.

Crocs приобрел итальянскую обувную компанию HeyDude в феврале 2022 года. "Мы рады добавить этот быстрорастущий и высокоприбыльный бренд в наш портфель", - заявил тогда глава компании Эндрю Риз.

Тем не менее в 2023 году показатели Hey Dude не оправдали прогнозов ни в первом, ни во втором кварталах.

Так, в апреле-июне текущего года продажи этого бренда увеличились всего на 3% до $239,4 млн. Причиной медленного роста стало снижение доходов от оптовой торговли на 8,4% (до $148,8 млн), которое не смогла компенсировать даже значительная положительная динамика прямых продаж (+30%, до $90,6 млн).

В настоящее время Crocs меняет модель дистрибуции товаров HeyDude, делая акцент на работу с непосредственными покупателями и рителейрами, однако некоторые из бывших партнеров компании предлагают ее продукцию со скидкой на Amazon - и подобный "серый" рынок ограничивает возможность Crocs осуществлять продажи по полной цене.

Чистая прибыль компании во втором квартале подскочила почти на 33% - до $212,4 млн, или $3,39 в расчете на акцию, по сравнению со $160,3 млн, или $2,58 на акцию, за тот же период годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию выросла до $3,59, в то время как средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков предусматривал $2,98.

Выручка увеличилась на 11,2% до $1,072 млрд c $964,6 млн. Эксперты ожидали $1,044 млрд.

Учитывая относительно невысокие результаты HeyDude, Crocs ухудшила прогноз роста выручки бренда на 2023 год до 14-18% с ранее ожидавшихся 20%.

Скорректированная прибыль в этом году составит $11,83-12,22 на акцию, а выручка увеличится на 12,5-14,5% до $4-4,065 млрд. Консенсус-прогноз составляет соответственно $11,57 на акцию и $4,019 млрд.

Акции Crocs Inc. прибавляют в цене 5,2% в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года рыночная стоимость компании снизилась менее чем на 1% (до $6,35 млрд), в то время как индекс S&P 500 вырос на 19,5%.