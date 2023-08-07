Что произошло за день: понедельник, 7 августа

Заочный срок для иноагента Глуховского, тарифы за проезд по новым участкам М-12 и УЗИ по направлению врача

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин поручил нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет". По словам президента, эти БПЛА отличает высокая эффективность, в том числе против иностранной военной техники.

- Суд в Москве заочно приговорил писателя Глуховского (признан в РФ иноагентом) к восьми годам колонии. В уголовном деле идет речь о публикациях про специальную военную операцию ВС РФ на Украине. В России Глуховский объявлен в международный розыск и арестован заочно.

- "Автодор" утвердил тарифы за проезд по новым участкам М-12 от Москвы до Арзамаса. Стоимость проезда всех 415,5 км для владельца легкового автомобиля обойдется в 2821 рубль. Поездка из Москвы во Владимир - 1399 рублей.

- Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) в перечень экстремистов и террористов. Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

- Верховный суд РФ запретил проводить УЗИ без направления врача, сообщили СМИ. В Минздраве подчеркнули, что новых ограничений на проведение процедуры не вводится, а эти исследования действительно должны проводить по назначению лечащего врача.

- "АвтоВАЗ" перенесет выпуск Lada Largus из Тольятти в Ижевск. Компания объяснила это решение планами по максимальной загрузке всех трех конвейерных линий в Тольятти в связи с наращиванием объема производства текущего модельного ряда и новых автомобилей.

- В России с сентября может подорожать индюшатина. Как сообщил "Коммерсантъ", группа "Черкизово" с сентября планирует повысить цены на 6,5%.

- Тридцатиградусная жара закончится в Москве во вторник. Уже 8 августа прогнозируется переменная облачность и местами кратковременный дождь. В течение второй половины недели температура будет держаться на уровне +25.