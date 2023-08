Минфин США ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена

Также под санкции попал РСПП

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Минфин США ввел санкции против основателей "Альфа-Групп" Петра Авена, Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Об этом сообщает сайт OFAC.

У Фридмана, по последним раскрытым данным, через ABH Holdings было 32,9% акций в капитале Альфа-банка, у Авена - 12,4%. Хан и Кузьмичев 2022 года вышли из числа совладельцев кредитной организации.

В начале марта стало известно, что Фридман и Авен планируют продать свои доли в Альфа-банке партнеру по банковскому бизнесу Андрею Косогову, чтобы добиться отмены западных санкций. Кредитная организация оценивалась в 178 млрд рублей, или $2,3 млрд, сообщала Financial Times со ссылкой на источники.

Ожидается, что Косогов купит Альфа-банк у кипрской ABH Financial Ltd (одним из бенефициаров которой является он сам, наряду с Фридманом и Авеном). Актуальная схема владения Альфа-банком не известна, на момент последнего раскрытия соответствующей информации финальным звеном в цепочке владения банком был принадлежащий ABH Financial Ltd "АБ Холдинг".

Договор купли-продажи 100% акций материнской структуры Альфа-банка заключен еще в феврале, ждет регуляторных согласований стран ЕС и РФ, говорилось в отчете "АБ Холдинга" за 2022 год.

Менеджмент Альфа-банка рассматривает разные варианты "переезда" схемы владения, рассчитывает реализовать одну из них к сентябрю, говорил "Интерфаксу" в апреле председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы выработать правильный механизм. И есть несколько вариантов (...) Наша цель, вообще говоря, главная - сделать редомициляцию, переехать в Россию. И в этом смысле сделка между акционерами - один из вариантов, не единственный. Мы сейчас размышляем над тем, какой из вариантов будет носить самые наименьшие риски или их отсутствие с точки зрения законодательства, естественно, в первую очередь, Российской Федерации и, естественно, санкций и законодательства Европейского союза", - сказал он.

Отвечая на вопрос, какие еще варианты рассматриваются, Сысуев тогда сказал: "Скажем, власти европейские дают разрешение на переезд. (...) Например, власти Российской Федерации приказывают нам переехать. Мы работаем над вариантами. Мы хотим это сделать, естественно, в самые кратчайшие сроки, но думаю, что оптимально смотреть на сентябрь месяц, к сентябрю", - указал он.

В Альфа-банке подтверждали, что сделка прорабатывается, сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур. "Ни Андрей Косогов, ни продавец не находятся под санкциями, поэтому есть вероятность того, что одобрения сделки со стороны зарубежных регуляторов не потребуется. Так или иначе, сделка будет осуществлена в полном соответствии со всеми применимыми законами. Главным итогом сделки, если она состоится, будет то, что основным владельцем банка станет российский гражданин и один из основателей Альфа-групп Андрей Косогов", - отмечали в Альфа-банке.

Сделка является "красивой на бумаге", потому что проводится между лицами, не подпавшими под санкции, говорил один из собеседников FT. "Фридман и Авен избавляются от санкций, Косогов получает банк, а у банка появляется один единственный российский акционер", - отмечал он. Вместе с тем, источники FT предупреждали, что завершение сделки может быть затруднено из-за сложностей в получении одобрения регулирующих органов нескольких юрисдикций.

Санкции против РСПП

Кроме того, в SDN List внесен Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Ранее фигурантами западных санкционных списков становились отдельные компании и предприниматели, входящие или входившие в состав РСПП, но не сам союз.

РСПП, как сообщает его сайт, представлен двумя юридическими формами - общероссийское объединение работодателей (ООР "РСПП") и общероссийской общественной организации (РСПП). В SDN лист включено ООР "РСПП".

В пресс-релизе американского финансового ведомства РСПП назван организацией, работающей, в том числе, в технологическом секторе, занимающейся координацией в сферах, связанных с импортозамещением и обеспечением технологической независимости РФ. Также, по мнению Минфина США, союз участвовал в реализации ответных мер на введенные против России санкции.

Президент РСПП Александр Шохин в SDN листе пока не присутствует, но он с марта 2022 года находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и ряда других стран.

В состав РСПП входят "тысячи российских компаний - промышленных, научных, финансовых организаций во всех регионах России", говорится на сайте объединения. Союз представляет их интересы как в России, так и за рубежом.