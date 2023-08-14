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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

В аэропорту Катании на Сицилии отменили все рейсы из-за извержения вулкана

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В аэропорту Катании на Сицилии в понедельник отменили все рейсы из-за вулканического пепла от извержения вулкана Этна, сообщают европейские СМИ.

Распоряжение будет действовать как минимум до 20:00 (21:00 по московскому времени).

Пассажирам рекомендовали обращаться в авиакомпании для дополнительной информации о своих рейсах. В общей сложности ситуация затронула десятки тысяч человек.

Аэропорт расположен примерно в 50 км от вулкана.

Этна - самый высокий действующий вулкан в Европе. Он находится на востоке Сицилии.

Сицилия Италия Катания Этна
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