Что произошло за день: пятница, 18 августа

Праздничные дни в 2024 году, ликвидация "Сахаровского центра" и уход Pernod Ricard из РФ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Новогодние каникулы в России в 2024 году продлятся 10 дней. В мае нерабочими будут дни: с 28 апреля по 1 мая, с 9 мая по 12 мая.

- Россия ввела санкции против 54 британских политиков и журналистов. Такое решение принято в ответ на "агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса" и односторонние санкции.

- Мосгорсуд ликвидировал "Сахаровский центр" (признан в РФ иноагентом) по иску Минюста. В исковом заявлении говорилось, что в ходе проверки в деятельности "Сахаровского центра" были выявлены "систематические грубые и неустранимые нарушения закона".

- Суд в Москве арестовал сопредседателя движения "Голос" (признан в РФ иноагентом) Мельконьянца. Ему предъявлено обвинение в организации деятельности нежелательной на территории РФ организации

- США разрешили Дании передать Киеву F-16 после обучения украинских пилотов. В правительстве Нидерландов в свою очередь сообщили, что тоже получили письмо с разрешением на передачу Украине F-16.

- Предстоящие выходные станут последними в нынешнем купальном сезоне в Москве, предупреждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. На следующей неделе в столичном регионе значительно похолодает, начиная со среды температура составит от +17 до +19 градусов

- Aлкогольный концерн Pernod Ricard планирует закрыть представительство в России, пишет "Коммерсантъ". Концерн владеет брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine's и Ararat.