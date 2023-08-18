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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Россия ввела санкции против 54 британских политиков и журналистов

Россия ввела санкции против 54 британских политиков и журналистов
Фото: Matthew Lewis/Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Российский МИД сообщил, что в стоп-лист невъездных включены еще 54 британца "в ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса" и односторонние санкции.

Под ответные ограничения попали британские политики, силовики, менеджеры и корреспонденты СМИ, юристы и пиарщики.

В частности, в список включена министр культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер, "активно лоббирующая международную спортивную изоляцию России", замминистра обороны Аннабель Голди, "ответственная за поставки на Украину вооружений, включая снаряды с обедненным ураном".

В стоп-лист включены прокурор Международного уголовного суда, причастный к выдаче ордера на арест российского руководства британец Карим Хан, трое руководителей частной военно-разведывательной компании Prevail Partners.

Также ограничения затронут функционеров и корреспондентов ВВС, Guardian Media Group и Daily Telegraph "с учетом активной вовлеченности Великобритании в информационно- пропагандистское сопровождение деятельности режима Зеленского". "Они причастны к фабрикации антироссийских пасквилей для продвижения в медиапространстве и к распространению лживой информации о нашей стране, стремятся не допускать и пресекать попытки объективного освещения событий на Украине, исключить признаки инакомыслия методами, описанными Дж.Оруэллом в "1984" и "Скотном дворе", - объяснили в МИД.

Ведомство предупредило, что работа над этим стоп-листом будет продолжена.

С начала 2023 года это третье расширение стоп-листа британских подданных. 12 января в него были включены 36 человек, в том числе глава МИД Великобритании. 17 марта стоп-лист был расширен за счет 23 представителей британских вооруженных сил, судейского корпуса и пенитенциарной системы.

ВВС Великобритания Украина Guardian Media Group Люси Фрейзер МУС
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