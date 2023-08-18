Выходные станут последними в нынешнем купальном сезоне в Москве

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Купальный сезон в столичном регионе завершится в понедельник 21 августа, предстоящие выходные будут по-летнему жаркими перед понижением температуры, которое начнется на следующей неделе, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В столице нужно использовать предстоящие выходные для того, чтобы насладиться всплеском, не хочу говорить, что последним, но все-таки, ярким эпизодом летней погоды. Хотя температура понизится по сравнению с рабочими днями примерно на четыре градуса и будет составлять плюс 24 - плюс 26 и в субботу, и в воскресенье, по сравнению с нормой это будет все равно очень высокий температурный фон, который примерно на 3-4 градуса будет выше нормы. Это по-настоящему летняя погода", - сказал он.

В предстоящие выходные в столичном регионе будет преимущественно без осадков и солнечно. "И в субботу, и в воскресенье можно отлично провести время у водоемов, потому что температура воды будет 21 - 22 градуса", - добавил руководитель Гидрометцентра.

С понедельника температура в регионе начнет понижаться.

"В понедельник будет последний день, когда можно искупаться, а дальше уже будет некомфортно, потому что температура будет низкая. Купальный сезон завершится", - сказал Вильфанд, отметив, что в этом году купальный сезон длился почти две декады августа.