Космический грузовик "Прогресс МС-24" доставит на МКС около 2,5 тонн груза

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-24", стартовавший в среду с космодрома Байконур, в пятницу должен пристыковаться к Международной космической станции (МКС).

Стыковка грузового корабля к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС намечена на 06:50 по Москве.

Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш и российского экипажа МКС.

23 августа в 04:08 по Москве ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-24" штатно стартовала с площадки 31 космодрома Байконур. По данным "Роскосмоса", грузовик пробудет на орбите 174 дня.

В материалах госкорпорации к полету корабля отмечается, что "Прогресс МС-24" совершит 34 витка вокруг Земли, на пути к МКС он преодолеет 1,4 млн км.

Корабль доставит на станцию 2495 кг грузов, в том числе 500 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 40 кг азота, а также 1535 кг медицинских и санитарно-гигиенических средств, продуктов питания, одежды, ресурсного оборудования, инструментов, материалов для обеспечения жизнедеятельности экипажа 69-й длительной экспедиции и проведения научных экспериментов.

Также, по данным "Роскосмоса", на МКС привезут созданные в Белоруссии системы ориентации видеоспектральной аппаратуры "СОВА-2-228" и "СОВА-2-426" для эксперимента "Ураган", в рамках которого ведется отработка технических средств и методов контроля развития катастрофических явлений природного и техногенного характера на Земле или их предвестников.