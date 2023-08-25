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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Финляндия окажет Украине военную помощь на 94 млн евро

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Финляндия направит на Украину 18-й пакет военной помощи.

"Стоимость поставляемой военной техники составит около 94 миллионов евро", - сообщило в пятницу правительство республики.

Общая стоимость всей оказанной Финляндией помощи составит около 1,3 млрд евро.

Точное содержание помощи и график поставок не разглашаются из соображений обеспечения безопасной доставки.

В среду в ходе визита на Украину премьер-министр Петтери Орпо пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Финляндия в ближайшее время примет решение о новом пакете военной помощи.

"Артиллерия, боеприпасы и средства противовоздушной обороны, в частности, сейчас занимают центральное место в Украине. Противовоздушная оборона нужна Украине для того, чтобы защитить не только свои города и граждан, но и коммерческие пути, такие как отгрузки зерна в Черном море", - рассказал он в пятницу на заседании парламентской фракции своей Национальной консервативной партии.

Он отметил, что осенью на Украине пройдет выставка для производителей оборонной техники.

"Я призываю всех операторов оборонной промышленности Финляндии воспользоваться этой возможностью и принять участие в экспортной работе", - призвал Орпо.

Финляндия Украина
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