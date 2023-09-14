Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Высотный разведывательный беспилотник НАТО впервые провел полет над Финляндией

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Дальний высотный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) НАТО RQ-4D впервые совершил полет над новым членом блока Финляндией, сообщило в четверг Воздушное командование альянса.

По имеющимся данным, миссия была выполнена накануне. Полет проходил вдоль границы с Россией (в районе Ленинградской области и Карелии). Стратегический беспилотник воздушной разведки RQ-4D вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, где эти натовские дроны размещены на постоянной основе.

В НАТО отметили, что дистанционно пилотируемый тяжелый беспилотник RQ-4D Fenix является одним из самых совершенных в мире дронов, обеспечивающих разведку и наблюдение на обширной территории. Беспилотник, принадлежащий и эксплуатируемый НАТО может находиться в воздухе до 30 часов. Данные, собранные им, предоставляются всем союзникам по альянсу.

Размещенный в 2022 году в Италии натовский парк дронов RQ-4D уже провел серию полетов на восточном фланге альянса, преимущественно в Черноморском регионе, указали в НАТО.

Натовский беспилотник является аналогом американского стратегического БПЛА RQ-4B Global Hawk, который регулярно выполняет полеты вблизи российских границ.

Финляндия НАТО RQ-4D
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Илон Маск призвал американские власти создать регулятора в сфере ИИ

Илон Маск призвал американские власти создать регулятора в сфере ИИ

Парламент Болгарии проголосовал за отмену запрета на поставки зерновых с Украины

Парламент Болгарии проголосовал за отмену запрета на поставки зерновых с Украины

Лукашенко совершит рабочий визит в Россию

На итальянском острове Лампедуза объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов

На итальянском острове Лампедуза объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов

ЕС отменил санкции против экс-директора Ozon Шульгина и бизнесмена Березкина

ЕС отменил санкции против экс-директора Ozon Шульгина и бизнесмена Березкина

Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур

Рубль слабеет к доллару и юаню на старте торгов

Рубль слабеет к доллару и юаню на старте торгов

Что случилось этой ночью: четверг, 14 сентября

Американский сенатор рекомендовал Байдену отказаться от попыток переизбраться на второй срок

Американский сенатор рекомендовал Байдену отказаться от попыток переизбраться на второй срок

Госдеп США одобрил возможную продажу Южной Корее 25 истребителей-невидимок F-35A

Госдеп США одобрил возможную продажу Южной Корее 25 истребителей-невидимок F-35A
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });