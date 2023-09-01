Землетрясение зафиксировано на северо-западе Китая у границы с Казахстаном

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,2 зафиксирован в 66 км севернее города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 04:53 мск в пятницу, находился примерно в 75 км от границы с Казахстаном и примерно в 375 км от границы с РФ.

Интенсивность сотрясений в эпицентре сейсмособытия составила 3,7 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, граничащих с ним районах Монголии, в Туве, Республике Алтай, западной части Бурятии.