UBS во II квартале получил прибыль выше суммарного показателя Apple и Walmart

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль швейцарского банка UBS во втором квартале превысила совокупный показатель американских гигантов Apple Inc. и Walmart Inc..

Среди компаний, акции которых котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже и Nasdaq, более значительную прибыль получила только американская инвестиционная фирма Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета, сообщает издание MarketWatch со ссылкой на расчеты FactSet.

UBS, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, зафиксировал рекордную чистую прибыль в апреле-июне благодаря разовому доходу, полученному за счет покупки Credit Suisse. Она составила $28,875 млрд, или $8,99 в расчете на акцию.

Berkshire Hathaway завершила квартал с прибылью более $35,9 млрд. Третье место заняла Microsoft Corp. с показателем чуть более $20 млрд.

Далее следуют Apple - $19,88 млрд, Alphabet Inc. - $18,37 млрд, JPMorgan Chase & Co. - $14,38 млрд, японская Toyota Motor Corp. - $9,5 млрд, Walmart - $7,89 млрд, Exxon Mobil - $7,88 млрд, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - $7,79 млрд, Bank of America Corp. - $7,41 млрд, China Mobile - $6,85 млрд, Amazon.com Inc. - $6,75 млрд, британский банк HSBC - $6,64 млрд, NVIDIA Corp. - $6,19 млрд., Chevron Corp. - $6 млрд, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - $5,92 млрд, бразильская Petrobras - $5,81 млрд, UnitedHealth Group - $5,47 млрд, Johnson & Johnson - $5,14 млрд, Wells Fargo & Co. - $4,94 млрд, китайская Alibaba - $4,89 млрд, Home Depot Inc. - $4,66 млрд, Verizon Communications - $4,65 млрд, AT&T Inc. - $4,49 млрд и Comcast Corp. - $4,25 млрд.