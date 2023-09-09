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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

ЕС не признает выборы в Нагорном Карабахе легитимными

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил, что ЕС не признает легитимность выборов руководителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"По случаю так называемых "президентских выборов" в Ханкенди/Степанакерте 9 сентября 2023 года Европейский союз вновь заявляет, что не признает конституционные и правовые рамки, в которых они проводились", - говорится в коммюнике, опубликованном в субботу в Брюсселе.

В документе сообщается, что "в то же время ЕС считает, что для карабахских армян важно консолидироваться вокруг фактического руководства, которое способно и желает участвовать в ориентированных на результат дискуссиях с Баку".

"ЕС привержен поддержке этого процесса", - подчеркнул представитель ЕВС.

Как сообщалось, парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики на специальном заседании в субботу избрал нового президента НКР. Им стал 45-летний Самвел Шахраманян.

ЕС НКР Нагорный Карабах
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