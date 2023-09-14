Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

В НАСА назначен руководитель по исследованию НЛО

В НАСА назначен руководитель по исследованию НЛО
Фото: Sascha Steinbach/Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В НАСА назначен директор по исследованиям неопознанных летающих объектов (или, согласно новому термину, неопознанных аномальных феноменов - UAP), сообщил в четверг глава агентства Билл Нельсон.

Глава НАСА объявил о назначении нового руководителя исследований, не раскрыв его личность, после того, как независимая группа экспертов рекомендовала агентству активизировать усилия по сбору информации о UAP и играть более важную роль в оказании помощи Пентагону в их обнаружении.

"UAP вызывает глобальное интерес ... в связи с их неизвестной природой", - сказал Нельсон.

"Если вы спросите меня, верю ли я, что существует жизнь во Вселенной, ... мой личный ответ: "Да", - добавил он.

"Мы вам расскажем все, чтобы мы ни обнаружили", - сказал Нельсон, пообещав прозрачность в исследованиях НАСА.

При этом специальная группа экспертов НАСА в своем отчете в июне указала, что не нашла никаких доказательств того, что UAP имеют внеземное происхождение. В докладе UAP названы "одной из величайших загадок планеты".

NASA НАСА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдеп США пообещал реакцию на высылку двух дипломатов из России

Что произошло за день: четверг, 14 сентября

Два Ту-95МС провели патрулирование над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

США ввели санкции против "АвтоВАЗа", "Соллерса", "Москвича" и "Автодора"

США ввели санкции против "АвтоВАЗа", "Соллерса", "Москвича" и "Автодора"

США введут санкции против 150 юрлиц и физлиц за поставку РФ технологий

США введут санкции против 150 юрлиц и физлиц за поставку РФ технологий

Россиян призвали соблюдать запрет на купание на курортах Египта после нападения акулы

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

Румыния просит Еврокомиссию ввести эмбарго на поставки масла и меда с Украины

Румыния просит Еврокомиссию ввести эмбарго на поставки масла и меда с Украины

Илон Маск призвал американские власти создать регулятора в сфере ИИ

Илон Маск призвал американские власти создать регулятора в сфере ИИ

Парламент Болгарии проголосовал за отмену запрета на поставки зерновых с Украины

Парламент Болгарии проголосовал за отмену запрета на поставки зерновых с Украины
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });