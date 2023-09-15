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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Иноагентом признан Станислав Белковский

Иноагентом признан Станислав Белковский
Станислав Белковский
Фото: Андрей Епихин/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами пять человек, в том числе политолога Станислава Белковского.

Также в перечень попали журналист Илья Шепелин, военный политолог Юрий Федоров, ведущий YouTube-канала Кирилл Седов и соратник Алексея Навального Евгений Кочегин. По информации ведомства, все новые иноагенты, кроме Седова, живут за границей.

Всем пятерым Минюст вменяет распространение фейков о решениях российских властей и их политике.

Белковский, по данным министерства, также участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов и "осуществлял пропагандистскую антигосударственную деятельность, направленную на формирование негативного образа Российской Федерации и дискредитацию специальной военной операции на Украине".

Кочегину вменяют деятельность, направленную на формирование негативного образа России, участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, выступления против СВО.

Седов занимался формированием негативного образа России, активно взаимодействовал с иностранными агентами и "является сотрудником информационного проекта, основанного иностранным агентом".

Федоров участвовал в создании контента иностранных агентов, а также он "является членом Международного института стратегических исследований в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии".

Шепелину также вменяют участие в создании и распространении контента иностранных агентов, активное сотрудничество с иноагентами и выступления против СВО.

Евгений Кочегин Минюст Юрий Федоров Кирилл Седов Илья Шепелин Станислав Белковский СВО
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