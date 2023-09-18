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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Литр пива на Октоберфесте в этом году подорожал на 4,2%, до 13,75 евро

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость литра пива на празднике Октоберфест, который отмечается в Мюнхене с 16 сентября по 3 октября, выросла на 4,2% по сравнению с прошлым годом и достигла 13,75 евро, говорится в исследовании Berenberg.

Банк ведет статистику с 1991 года. За это время стоимость пива на традиционном празднике росла среднегодовыми темпами 3,9% при средней инфляции в Германии в 2%.

"Даже не пытайтесь сравнивать цену за литр с дешевым пивом, которое можно купить в магазинах-дискаунтерах, - отметил старший экономист Berenberg Хольгер Шмидинг. - Разница может пробудить в вас желание выпить чего-то покрепче, чтобы заглушить финансовую боль".

По оценкам Еврокомиссии, ВВП Германии снизится на 0,4% в 2023 году, а инфляция в стране составит 6,4%.

Октоберфест Мюнхен Berenberg Германия
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