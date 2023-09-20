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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Песков назвал беспочвенными звучащие из Армении обвинения в адрес РФ

Песков назвал беспочвенными звучащие из Армении обвинения в адрес РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали беспочвенными обвинения из Еревана в адрес Москвы в том, что она не выполняет свои обязательства по Нагорному Карабаху; отмечают, что после признания Арменией Баку де-юре проводит операцию на своей территории.

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"Подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными, ни на чем не основанными", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Москва не выполняет свои обязательства по защите населения Нагорного Карабаха.

Песков отметил, что в ситуации с Карабахом в Кремле исходят, во-первых, из трехсторонних договоренностей между РФ, Арменией и Азербайджаном от 2021-2022 года.

"Второй архиважный критерий в настоящий момент, когда премьер-министр Пашинян заявил о признании границ Азербайджана по 1991 году. Это означает, что армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью азербайджанской территории", - продолжил он.

"Это существенно изменило ряд положений, и мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более, после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана", - продолжил представитель Кремля.

По его словам, "де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской республики у себя на территории".

При этом Песков заявил, что Москва продолжает свои контакты с Арменией, которая остается важным союзником и партнером России. Кроме того, РФ продолжает контакты и с Азербайджаном, который также является ее важным партнером.

"Мы продолжаем наши контакты и с армянами в Карабахе, потому что наши военные не занимаются словесной схоластикой, они делают конкретные дела: выполняют свою роль миротворцев, помогают эвакуировать гражданское население, прежде всего, детей из опасных зон, и эта работа продолжается днем и ночью", - добавил он.

Хроника 27 сентября 2020 года – 20 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Дмитрий Песков Армения
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