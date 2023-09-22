США и Китай договорились о создании рабочих групп по экономике

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Министерства финансов США и Китая договорились о создании экономической и финансовой рабочих групп с целью укрепления отношений между странами, сообщает в пятницу американский Минфин.

"Сегодня США и КНР запустили экономическую рабочую группу и финансовую рабочую группу под руководством министерства финансов Джанет Йеллен и вице-премьера госсовета КНР Хэ Лифэна", - говорится в заявлении на сайте Минфина США.

Вместе с тем агентство Associated Press, ознакомившееся с запланированными для дальнейшей публикации сообщениями Йеллен в соцсетях, сообщает, что группы "установят прочный канал связи между двумя крупнейшими экономиками мира". Они станут важной площадкой для сообщения об американских интересах и обеспокоенностях и продвижения здорового экономического соперничества между двумя странами.