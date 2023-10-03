Российские военные обеспечили ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие во вторник занимались обеспечением очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, сообщает Министерство обороны РФ.

"3 октября Вооруженные силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей - разрушенного моста у н.п. Каменское с 6.00 до 19.00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими", - сказано в сообщении.

В нем говорится, что "при проведении осмотра дороги в районе перехода российскими военнослужащими были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС".

"Несмотря на наличие неразминированных ВОП (взрывоопасных предметов - ИФ), российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию", - информирует ведомство.

По его данным, "в составе миссии четыре инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС".

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию, говорится в сообщении.

Минобороны России опубликовало видеокадры работы российских военнослужащих по обеспечению ротации экспертов МАГАТЭ.

Предыдущая ротация инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась в конце августа.