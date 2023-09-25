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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Суд в Германии признал Netflix виновной в нарушении патента Broadcom

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Германский суд постановил, что американская Netflix Inc. нарушает связанный с кодированием видео-патент Broadcom говорится в сообщении последней.

Суд Мюнхена предписал Netflix устранить все соответствующие нарушения в Германии.

Патентный спор между Broadcom и Netflix начался в 2018 году. Производитель полупроводниковой продукции обвиняет медиаплатформу в нарушении ряда своих американских, германских и нидерландских патентов, связанных с потоковым видео.

Патент, в отношении которого вынес решение германский суд, касается функций цифровой обработки видео, используемых в формате высокоэффективного кодирования видеоизображений H.265.

По мнению суда, Netflix нарушает этот патент при развертывании контента сверхвысокой четкости (Ultra HD). Теперь сервису запрещается предоставлять некоторые услуги, где используются запатентованные технологии.

"Netflix создал сильный бизнес потокового видеовещания, опираясь на патентованные технологии Broadcom при передаче контента пользователям, и Broadcom рада, что германский суд это признал", - приводятся в сообщении Broadcom слова вице-президента и генерального менеджера ее сегмента интеллектуальной собственности и лицензирования Марка Террано.

Акции Broadcom дорожают на 0,1% на торгах в понедельник, Netflix - на 0,7%.

Германия Netflix Broadcom
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