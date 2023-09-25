Глава USAID заявила, что США думают над ответом Баку из-за агрессии против Карабаха

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - США рассматривают возможность "адекватного ответа" на проведенную ВС Азербайджана военную операцию в Нагорном Карабахе 19-20 сентября, заявила глава Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр.

"Несмотря на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Юри Ким о том, что применение вооруженной силы в Нагорном Карабахе недопустимо, эта сила была применена, и США рассматривают вопрос об адекватном ответе на нее. Как отметила Ким, мы пересматриваем нашу помощь в сфере безопасности, но я не хочу в настоящее время делать какие-либо выводы относительно внешней политики США и ответных мер", - сказала Пауэр на пресс-конференции в посольстве США в Ереване, сообщает армянское госинформагентство "Арменпресс".

По ее словам, США рассматривают общие рамки реагирования на последние события.

Пауэр не уточнила, какие именно инструменты США могут использовать, отметив, что таких инструментов достаточно.

"В Вашингтоне на очень высоком уровне идут обсуждения о том, какими будут адекватные действия", - отметила глава USAID.

При этом Пауэр заявила, что не может сказать, какими будут последствия в случае нарушения суверенитета Армении. "Я не могу сказать, какими могут быть последствия в связи с этим. Но мы подчеркиваем, что это нерушимый принцип", - сказала Пауэр.

Глава USAID также сообщила, что 26 сентября объявит о дополнительной гуманитарной помощи, в том числе финансовой, людям, перемещенным из Нагорного Карабаха.