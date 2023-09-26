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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

Производитель Irn-Bru увеличил доналоговую прибыль на 12,6% в I полугодии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Британский производитель безалкогольных напитков A.G. Barr Plc, известный своим брендом Irn-Bru, в первом полугодии увеличил доналоговую прибыль на 12,6% благодаря росту продаж в объемном выражении и повышению цен.

Как сообщается в пресс-релизе компании, доналоговая прибыль в январе-июне составила 27,8 млн фунтов стерлингов ($33,9 млн) против 24,7 млн фунтов за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла до 210,4 млн фунтов по сравнению со 157,9 млн фунтов. В том числе доходы от продаж Irn-Bru повысились на 8%, Rubicon – на 17%.

Между тем чистая прибыль в расчете на акцию снизилась до 18,87 пенса с 18,98 пенса годом ранее из-за повышения налогов. Без учета налоговых ставок, данный показатель вырос на 12%.

Совет директоров A.G. Barr утвердил промежуточные дивиденды на уровне 2,65 пенса на акцию, что на 6% превышает их размер в прошлом году.

Котировки акций A.G. Barr растут на 0,4% в ходе торгов во вторник. Рыночная стоимость компании с начала текущего года сократилась на 8,6% (до 546 млн фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 2,5%.

Irn-Bru A.G. Barr
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