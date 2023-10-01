Левая партия "Курс - новая демократия" побеждает на парламентских выборах в Словакии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - На прошедших в субботу выборах в парламент Словакии побеждает оппозиционная социал-демократическая партия "Курс - новая демократия" экс-премьера Роберта Фицо, говорится в сообщении управления статистики республики.

По данным с 95,75% избирательных участков, она набирает 23,58% голосов, в то время как либеральная партия "Прогрессивная Словакия", возглавляемая вице-председателем Европейского парламента Михалом Шимечкой, довольствуется 16,37%.

Как отмечалось в экзит-полах, пятипроцентный барьер, судя по всему, сумели преодолеть ультраправые, и теперь они будут представлены в словацком парламенте.

Фицо известен как политик, выступающий против продолжения поставок вооружений Украине. Он также заявлял, что антироссийские санкции Запада неэффективны и обещал воспользоваться правом вето в отношении заявления о вступлении Украины в НАТО. Шимечка предстает его противоположностью, придерживается либеральных и прозападных взглядов и обещает избирателям углублять европейское сотрудничество, отмечает газета The Guardian.