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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Власти Молдавии ограничили импорт зерновых

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решение о введении лицензирования импорта пшеницы, подсолнечника и кукурузы, сообщила пресс-служба Минсельхоза страны.

"Наша цель - контролировать и мониторить импорт зерновых, обеспечивая тем самым качество и безопасность продукции для потребителей. В то же время, лицензирование будет способствовать стабилизации цен и защите местных производителей", - объяснил глава министерства Владимир Боля, слова которого приводятся в сообщении.

В миреМолдавия ввела ограничения на импорт украинской сельхозпродукцииМолдавия ввела ограничения на импорт украинской сельхозпродукцииЧитать подробнее

Право на импорт данной сельхозпродукции будут получать лишь физлица и компании, которые занимаются производством растительных масел, предприятия мукомольной отрасли и производители кормов для животных.

Процедура лицензирования, по информации министерства, будет действовать весь период чрезвычайного положения (действует в Молдавии с конца февраля 2022 года).

В сообщении Минсельхоза не указаны причины ситуации с ценами на местные зерновые. Однако молдавские фермеры неоднократно выходили на протесты в связи с проблемами на рынке зерновых, связанными с низкими ценами на пшеницу, кукурузу и подсолнечник в соседней Украине. Фермеры сетовали, что из-за низких цен вынуждены продавать свою продукцию ниже себестоимости.

Молдавия планировала ввести эмбарго на украинскую сельхозпродукцию еще весной после ввода аналогичного запрета странами Восточной Европы. Однако в ответ Украина пригрозила ввести полное торговое эмбарго для Молдавии.

Молдавия
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