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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Молдавия ввела ограничения на импорт украинской сельхозпродукции

Молдавия ввела ограничения на импорт украинской сельхозпродукции
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Власти Молдавии ввели ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, ввоз будет лицензироваться. Соответствующее решение, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе молдавского правительства, приняла в среду Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям (НКЧС).

Комиссия обосновала свое решение необходимостью защиты внутреннего рынка. Ранее молдавские фермеры, объединившиеся в ассоциацию "Сила фермеров", требовали введения запрета на импорт сельхозпродукции с Украины. Фермеры угрожали массовыми акциями протеста, так как импорт более дешевой украинской продукции грозил им банкротством.

Согласно решению НКЧС, импорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника будет разрешаться только на основании лицензии, выданной министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности. Запрос на получение лицензий могут подавать производители масел и жиров; производители мукомольной продукции; производители корма; животноводы. Ограничения не действуют на импорт определенных позиций для осуществления посевных работ.

В течение 15 дней профильное министерство подготовит нормативную базу и сформирует специальную комиссию, которая будет заниматься выдачей лицензий.

Молдавия Украина
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