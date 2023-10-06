Швеция передаст Украине военную помощь на 190 млн евро

Швеция назвала условием возможной передачи Киеву истребителей свое членство в НАТО

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Власти Швеции решили передать Киеву очередной транш военной помощи, стоимость которого оценивается в 190 млн евро, сообщают в пятницу европейские СМИ.

В основном речь пойдет о запчастях и боеприпасах к переданному ранее оружию, отмечается в сообщениях. Также Стокгольм планирует передать оборудование для спутниковой связи.

В министерстве обороны Швеции пояснили, что это уже 14-й пакет помощи, предоставляемый Украине.

Кроме того, по данным СМИ, правительство Швеции поручило военному командованию страны до 6 ноября подготовить доклад о том, реально ли передать Украине боевые самолеты Gripen.

При этом в Стокгольме предупреждают, что о передаче таких самолетов не может быть речи до тех пор, пока Швеция не вступит в НАТО. В настоящее время присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу не ратифицировали Турция и Венгрия.