Лидеры ЕС обсудили в Гранаде перспективы евроинтеграции Украины, Молдавии и Грузии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Лидеры стран ЕС на неформальном саммите в Гранаде обсудили, как успешно завершить процесс вступления в Евросоюз западно-балканских стран, а также - перспективы присоединения к союзу Украины, Молдавии и Грузии, заявил на пресс-конференции после саммита канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он высказал мнение, что дальнейшее расширение ЕС не должно привести к уменьшению значимости голоса Германии при принятии союзом решений.

Ранее в этот день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря о дальнейшем расширении ЕС, отметила, что не может быть упрощенных путей для приема новых членов, они должны добиться результатов в процессе подготовки, который приведет их к европейским стандартам.

"Процесс вступления в Европейский союз основывается на заслугах. Это сегодня очень ясно подтвердилось в наших дискуссиях. Никаких упрощений, никакого автоматизма. Что касается вступления, оно основывается на заслугах", - заявила глава ЕК.

На этой же пресс-конференции глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что названная им рвнкк дата расширения ЕС в 2030 году не включена в заявление государств-членов по итогам неформального саммита, и это не планировалось, она прозвучала как ориентир на случай, если будут проявлены соответствующие амбиции, и как повод для обсуждений.

Сейчас на вступление в Евросоюз претендуют Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Черногория. Кроме того, в ЕС не исключают возможность присоединения к союзу Косово.

В марте прошлого года Грузия подала заявку на членство в ЕС, но на настоящий момент пока не получила статус кандидата.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. В июне того же года Совет ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление в союз. В июне 2022 года Молдавия также получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.