ЕС планирует до конца года начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Власти ЕС нацелены на то, чтобы не позднее декабря объявить о старте переговоров о возможном присоединении Украины к Евросоюзу, сообщает во вторник Politico со ссылкой на источники.

"По словам дипломатов, знающих об этих планах, лидеры ЕС готовятся к тому, чтобы до конца года дать Киеву "зеленый свет" на начало официальных переговоров на вступление в союз 27 государств", - отмечает издание.

При этом, по словам неназванного представителя ЕС, в ноябре Еврокомиссия (ЕК) должна представить доклад на тему того, насколько Украина, получившая статус страны-кандидата на вступление в союз, и другие государства, желающие оказаться в нем, удовлетворяют требованиям, предъявляемым при вхождении в ЕС.

Другой дипломат ЕС пояснил, что после одобрения этого доклада ЕК должна рекомендовать начать переговоры, против чего членам Евросоюза будет трудно возразить.

"Политическое стремление к этому будет столь сильно, что отдельное государство ЕС не сможет ему противиться. Предполагается, что к декабрю Европейский совет решит начать переговоры", - утверждал источник.

Однако, напоминает Politico, пока Украина выполнила лишь часть условий, выдвинутых ЕК, и что к моменту саммита ЕС в середине декабря полностью завершить эту задачу может и не получится. В связи с этим лидеры ЕС могут дать добро на переговоры, даже не согласовав их юридические рамки.

"Цель - дать политическое согласие в декабре на старт переговоров", - подчеркнул один из источников издания.

Другой источник заверил, что Украина делает успехи на пути в ЕС и что единственный вопрос, который, как кажется, вызывает проблемы в краткосрочной перспективе, относится к положению меньшинств на Украине.

Агентство Bloomberg ранее сообщило со ссылкой на источники, что ЕК склоняется к тому, чтобы в октябре рекомендовать начать переговоры о возможном присоединении Украины к ЕС. После того, как ЕК даст рекомендацию, этот вопрос передадут на рассмотрение лидерам стран Евросоюза. Это, вероятнее всего, случится на саммите в декабре. В случае положительного решения саммита на Украине начнется длительный процесс реформ и других изменений для соответствия законодательству ЕС более чем в 30 сферах, говорилось в публикации.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в интервью The Washington Post выразила уверенность в том, что рано или поздно в будущем Украина станет частью ЕС. Однако она отказалась называть какие-либо возможные сроки вступления Украины в союз.

В свою очередь на прошлой неделе премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешняя ситуация на Украине сильно затрудняет начало переговоров о ее возможном присоединении к ЕС. Орбан напомнил, что для вступления Украины в ЕС потребуется согласие властей всех 27 стран Евросоюза, в том числе, парламента Венгрии. При этом премьер уточнил, что не наблюдает "необоримого желания в парламенте в ближайшие два года голосовать за членство Украины в ЕС".