Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Европарламент предложил до января начать переговоры о вступлении Молдавии в ЕС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Европарламент принял резолюцию, в которой призвал начать переговоры о вступлении Молдавии в ЕС до конца 2023 года.

Резолюция утверждена 448 голосами "за", 45 депутатов проголосовали против и 43 воздержались.

По мнению евродепутатов, правительство Молдавии "продемонстрировало свою решимость и способность выполнить требования Европейской комиссии, чтобы начать переговоры о членстве".

В Европарламенте считают, что членство Молдавии в ЕС "будет представлять собой геостратегическую инвестицию в объединенную и сильную Европу".

При этом в резолюции подчеркивается "важность продолжения правительством Кишинева процесса реформ в стране не только для достижения политической цели вступления в ЕС, но, прежде всего, для ощутимого улучшения уровня жизни молдаван".

"ЕС и его государства-члены должны также увеличить свою финансовую и техническую помощь Молдавии, чтобы способствовать ее быстрой и эффективной интеграции в ЕС", - говорится в резолюции.

Вместе с тем отмечается, что "вступление в ЕС остается процессом, основанным на заслугах и требующим выполнения критериев членства". Поэтому "парламент призывает всех политических игроков Молдавии искать консенсус по наиболее важным и неотложным реформам с целью дальнейшей гармонизации законодательства страны со стандартами ЕС".

Евродепутаты особо подчеркнули важность работы "по устойчивой и всеобъемлющей реформе правосудия и по борьбе с коррупцией", а также по деолигархизации, реформе управления государственными финансами, борьбе с организованной преступностью.

Молдавия подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 года и получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года.

2 октября правительство Молдавии вынесло на публичные консультации Национальный план вступления страны в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в конце сентября заявила, что допускает урегулирование приднестровской проблемы уже после присоединения к ЕС.

Европарламент Молдавия Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евросоюз увеличил расходы на научные исследования на 45% за 10 лет

Евросоюз увеличил расходы на научные исследования на 45% за 10 лет

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах

Европарламент осудил военную операцию Баку в Карабахе и призвал к санкциям ЕС

Нобелевская премия по литературе присуждена Юну Фоссе

Нобелевская премия по литературе присуждена Юну Фоссе

Airbnb планирует расширить сегмент долгосрочной аренды и запустить прокат машин

В Ереване не связывают трудности с поставками коньяка в Россию с политикой

Exxon ждет $1 млрд дополнительной квартальной прибыли за счет роста цен на нефть

Exxon ждет $1 млрд дополнительной квартальной прибыли за счет роста цен на нефть

Бжания заявил, что в Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России

Более 3,2 тыс. проживающих в Латвии россиян могут обязать покинуть страну

Более 3,2 тыс. проживающих в Латвии россиян могут обязать покинуть страну
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });