Европарламент предложил до января начать переговоры о вступлении Молдавии в ЕС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Европарламент принял резолюцию, в которой призвал начать переговоры о вступлении Молдавии в ЕС до конца 2023 года.

Резолюция утверждена 448 голосами "за", 45 депутатов проголосовали против и 43 воздержались.

По мнению евродепутатов, правительство Молдавии "продемонстрировало свою решимость и способность выполнить требования Европейской комиссии, чтобы начать переговоры о членстве".

В Европарламенте считают, что членство Молдавии в ЕС "будет представлять собой геостратегическую инвестицию в объединенную и сильную Европу".

При этом в резолюции подчеркивается "важность продолжения правительством Кишинева процесса реформ в стране не только для достижения политической цели вступления в ЕС, но, прежде всего, для ощутимого улучшения уровня жизни молдаван".

"ЕС и его государства-члены должны также увеличить свою финансовую и техническую помощь Молдавии, чтобы способствовать ее быстрой и эффективной интеграции в ЕС", - говорится в резолюции.

Вместе с тем отмечается, что "вступление в ЕС остается процессом, основанным на заслугах и требующим выполнения критериев членства". Поэтому "парламент призывает всех политических игроков Молдавии искать консенсус по наиболее важным и неотложным реформам с целью дальнейшей гармонизации законодательства страны со стандартами ЕС".

Евродепутаты особо подчеркнули важность работы "по устойчивой и всеобъемлющей реформе правосудия и по борьбе с коррупцией", а также по деолигархизации, реформе управления государственными финансами, борьбе с организованной преступностью.

Молдавия подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 года и получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года.

2 октября правительство Молдавии вынесло на публичные консультации Национальный план вступления страны в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в конце сентября заявила, что допускает урегулирование приднестровской проблемы уже после присоединения к ЕС.