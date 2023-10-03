Евросовет обсудит в декабре готовность Украины к переговорам о вступлении в ЕС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - На предстоящей 6 октября неформальной встрече в Гранаде лидеры стран Евросоюза не будут обсуждать Украину относительно расширения ЕС, это решение будет принято на саммите в декабре, сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

"Мы должны будем подтвердить нашу поддержку Украины. И мы вновь объясним, что мы понимаем под помощью этой стране - политическую (помощь - ИФ), дипломатическую, поставки вооружений и финансовую (помощь - ИФ). Мы детальнее изложим ситуацию (на плановом саммите ЕС - ИФ) в конце октября", - сказал журналистам на условиях анонимности европейский чиновник во вторник в Брюсселе .

"Есть также вопрос о расширении ЕС, и есть обязательства союза по поводу расширения. Мы ожидаем доклад Европейской комиссии (о состоянии подготовки государств-кандидатов на вступление в ЕС - ИФ) в начале ноября. И, опираясь, на эту основу, мы сможем оценить реформы, которые предстоит предпринять, и рассмотрим то, что уже сделано на Украине, чтобы иметь возможность приступить к процессу ее присоединения", - объяснил он.

По его словам, руководители стран ЕС не будут терять из вида эти вопросы.

"Но дискуссия о вступлении - это не сейчас. Это в декабре. Решение будет принято в декабре (на саммите Евросоюза - ИФ) на основе доклада комиссии", - резюмировал функционер Евросоюза.

Основные вопросы саммита ЕС в Гранаде - стратегическая повестка на 2024-2029 годы, а также "будущее расширенного Европейского союза и последствия, которые это расширение может повлечь за собой", так сформулировал тематику встречи в Испании председатель Евросовета Шарль Мишель в приглашении лидерам стран ЕС.

Европейский дипломат не согласился с репликой, что Украина в этом контексте не выглядит приоритетом. Он напомнил, что Украина обсуждается на каждом Евросовете. В Гранаде такое обсуждение состоится в рамках собирающегося 5 октября саммита Европейского политического сообщества.