Что произошло за день: вторник, 10 октября

Формирование чрезвычайного правительства в Израиле, заявление Путина о ситуации в регионе, решение Госдумы инициировать проверку "Роснано", вывод контингента Франции из Нигера

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦАХАЛ сообщил, что в результате ударов дронами убиты министр экономики ХАМАС Джавад Абу Шамала и глава отдела внутренних связей группировки Закария Абу Муаммар. ХАМАС сообщил о 830 погибших в секторе Газа при обстрелах, израильская сторона - об обнаружении 1,5 тыс. тел боевиков на территории страны и гибели не менее 123 своих солдат. Погибли двое россиян, заявил посол РФ в стране Анатолий Викторов. Вечером во вторник сообщалось об ударах израильской армии по ливанской территории в ответ на запуск оттуда ракет.

- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сформирует чрезвычайное правительство с участием оппозиции, все главы коалиционных партий поддержали решение.

- Владимир Путин заявил, что стороны палестино-израильского конфликта должны сводить к минимуму ущерб гражданским. Президент РФ на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани выразил мнение, что происходящее - "яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов".

- Госдума инициировала проверку "Роснано". Согласно протокольному поручению, комитеты Госдумы по экономической политике, а также по безопасности и противодействию коррупции запрашивают в правительстве РФ информацию о финансовых результатах деятельности "Роснано" для обращения в Счетную палату и правоохранительные органы.

- Финские пограничники обнаружили место утечки из газопровода Balticconnector: оно находится в экономической зоне Финляндии на участке с интенсивным морским движением. Сообщается, что повреждение "было нанесено извне". Ранее 8 октября было замечено необычное падение давления в морском газопроводе.

- Франция начала вывод своего воинского контингента из Нигера.