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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Франция намерена на этой неделе начать вывод своих военных из Нигера

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Французские военные, размещенные в Нигере, на этой неделе начнут покидать африканскую страну, сообщили в четверг в Генштабе ВС Франции.

В заявлении Генштаба, которое приводят французские СМИ, говорится, что операция по выводу войск будет проводиться "упорядоченно и безопасно".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, не признающий новые власти Нигера, заявил, что до конца года эту страну покинет французский воинский контингент (около 1,5 тыс. военнослужащих).

В свою очередь лидер захвативших власть в Нигере военных Абдурахман Тчиани заявил, что французские военные не смогли выполнить свою задачу и помочь победить терроризм.

26 июля в Нигере произошел госпереворот. Военные свергли президента страны Мохамеда Базума. Новым лидером был объявлен генерал Тчиани, который пообещал передать власть гражданским в ближайшие три года.

Западные страны и многие страны африканского региона раскритиковали переворот. Власти Мали и Буркина-Фасо выразили свою поддержку.

Франция Нигер Эммануэль Макрон
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