Лавров 16-18 октября посетит Китай и проведет переговоры с Ван И

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 16-18 октября посетит Пекин, проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В ходе пребывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекине – ожидается, что это состоится в период с 16 по 18 октября в связи с проведением 3-го международного форума "Один пояс – один путь" – запланированы его переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И", - сказала Захарова на брифинге во вторник.