Президент Словакии пока не одобрила военную помощь Украине

Она это сделает с одобрения нового правительства, которое еще не сформировано

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Словакии Зузана Чапутова не одобрила план уходящего правительства по выделению военной помощи Украине, сообщает АР со ссылкой на канцелярию президента.

"Одобрение пакета военной помощи нынешнего уходящего правительства создало бы опасный прецедент для процесса смены власти после любых выборов в будущем", - говорится в заявлении.

В канцелярии сообщили, что возможности нынешнего правительства страны, которому предстоит уйти в отставку, ограничены, а потому оно не имеет права предлагать подобные планы.

2 октября Чапутова попросила лидера победившей на парламентских выборах партии "Курс - новая демократия" Роберта Фицо сформировать правительство. Сам Фицо не раз обещал прекратить военную поддержку Украины.

В канцелярии отметили, что Чапутова все еще выступает за поддержку Киева и готова одобрить военную помощь, если следующее правительство Словакии все же предложит такой план.

Партия "Курс - новая демократия" набрала больше всех голосов на выборах 30 сентября, однако не получила достаточно мест в парламенте для самостоятельного формирования правительства. После этого Фицо получил мандат на формирование правящей коалиции. Сам он в воскресенье заявил, что на выполнение этой задачи у него уйдет минимум две недели. Многие наблюдатели отмечают, что шансы на возвращение Фицо на пост премьера, который он уже занимал в 2012-2018 годах, вполне реальны.