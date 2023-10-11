Финляндия окажет Украине дополнительную военную помощь на 95 млн евро

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё принял в среду решение о направлении на Украину на основании предложения правительства очередной партии военной помощи.

"Это уже 19-я партия военной помощи из Финляндии в Украину, ее стоимость составит 95 миллионов евро", - сообщила в среду пресс-служба финского министерства обороны.

"Общая стоимость пакетов оборонного оборудования, поставленных Финляндией на Украину, сейчас составляет 1,4 миллиарда евро", - сказал глава Минобороны Антти Хяккянен, которого цитирует пресс-служба.

В военном ведомстве отметили, что по оперативным причинам и в целях обеспечения безопасной доставки помощи дополнительной информации о точном ее содержании, способе или графике поставок не предоставляется.

При оказании дополнительной помощи учитывались как потребности Украины, так и ресурсная ситуация Сил обороны Финляндии, добавили в пресс-службе.