Один человек погиб в результате стрельбы в Индианаполисе

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Один человек стал жертвой стрельбы в Индианаполисе (штат Индиана), еще восемь человек получили ранения, сообщает в воскресенье CNN.

По данным канала, сотрудники полиции уже направлялись к месту по жалобе на проведение большой вечеринки после полуночи, когда там раздались выстрелы.

Личность погибшей девушки пока не установлена. По предварительным данным, пострадавшим от 16 до 22 лет.

Задержаны несколько человек. На месте стрельбы нашли оружие.