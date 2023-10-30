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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:06

Власти Франции обсуждают с РФ возможность депортации 39 россиян

В Париже считают, что эти граждане РФ являются приверженцами радикальных взглядов

Власти Франции обсуждают с РФ возможность депортации 39 россиян
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Власти Франции передали российским властям список из нескольких десятков граждан России, которых французские правоохранительные органы подозревают в радикальных экстремистских взглядах, для их депортации, заявил в понедельник глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особенно следим и которых мы подозреваем в радикальных взглядах", - сказал Дарманен в эфире радиостанции RMC.

"Мы представили этот список российской стороне на прошлой неделе", - отметил он.

По словам министра, Франция надеется получить подтверждение личностей этих лиц от России, а также решить вопрос с их депортацией.

На уточняющий вопрос журналиста, примет ли Россия этих граждан, Дарманен ответил: "Мы на это надеемся". Он добавил, что до спецоперации на Украине подобная практика существовала, и российская сторона давала согласие на депортацию.

Дарманен также указал, что эти 39 человек, о которых идет речь, в настоящее время не находятся на свободе во Франции, они "либо в тюрьме, либо взяты под стражу".

Франция
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