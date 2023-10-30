Во Франции задержаны участники нападения на игроков и тренеров ФК "Олимпик Лион"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Полиция Франции задержала девять человек и разыскивает других подозреваемых в рамках дела о нападении на автобусы, в которых находились игроки футбольного клуба "Олимпик Лион" и футбольные фанаты, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на главу МВД страны Жеральда Дарманена.

Инцидент произошел вечером в воскресенье в Марселе. Группа жителей этого города на подступах к стадиону их команды начала бросать камни в подъезжавшие автобусы. Силы безопасности не смогли предотвратить этот инцидент. В итоге тренер клуба Фабио Гроссо получил травму головы, ему потребовалась медпомощь. Фотографии Гроссо с окровавленным лицом облетели ведущие французские СМИ. Помощник Гроссо - Рафaэле Лонго - также пострадал. Кроме того, ранения получили пятеро полицейских, сопровождавших автобусы. Игроки "Лиона" сообщали, что были шокированы произошедшим.

Из-за происшествия матч "Марсель" - "Лион", который должен был состояться в воскресенье, решили отменить.

Французские СМИ отмечают, что инцидент в очередной раз привлек внимание к проблемам с обеспечением безопасности на спортивных мероприятиях во Франции - стране-организаторе летней Олимпиады 2024 года.