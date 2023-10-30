Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Во Франции задержаны участники нападения на игроков и тренеров ФК "Олимпик Лион"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Полиция Франции задержала девять человек и разыскивает других подозреваемых в рамках дела о нападении на автобусы, в которых находились игроки футбольного клуба "Олимпик Лион" и футбольные фанаты, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на главу МВД страны Жеральда Дарманена.

Инцидент произошел вечером в воскресенье в Марселе. Группа жителей этого города на подступах к стадиону их команды начала бросать камни в подъезжавшие автобусы. Силы безопасности не смогли предотвратить этот инцидент. В итоге тренер клуба Фабио Гроссо получил травму головы, ему потребовалась медпомощь. Фотографии Гроссо с окровавленным лицом облетели ведущие французские СМИ. Помощник Гроссо - Рафaэле Лонго - также пострадал. Кроме того, ранения получили пятеро полицейских, сопровождавших автобусы. Игроки "Лиона" сообщали, что были шокированы произошедшим.

Из-за происшествия матч "Марсель" - "Лион", который должен был состояться в воскресенье, решили отменить.

Французские СМИ отмечают, что инцидент в очередной раз привлек внимание к проблемам с обеспечением безопасности на спортивных мероприятиях во Франции - стране-организаторе летней Олимпиады 2024 года.

Франция Марсель Олимпик Лион
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суды в США рассмотрят иски, призванные затруднить участие Трампа в выборах

МИД РФ заявил, что беспорядки в Дагестане были спланированы из-за рубежа

МИД РФ заявил, что беспорядки в Дагестане были спланированы из-за рубежа

Власти Франции обсуждают с РФ возможность депортации 39 россиян

Власти Франции обсуждают с РФ возможность депортации 39 россиян

Brent подешевела до $89,27 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 октября

Шойгу отверг претензии к России по поводу мнимого снижения порога применения ЯО

Шойгу отверг претензии к России по поводу мнимого снижения порога применения ЯО

Шойгу заявил об увеличении числа союзников России и Китая

Блинкен и глава МИД Турции обсудили палестино-израильский конфликт

Блинкен и глава МИД Турции обсудили палестино-израильский конфликт

Свыше 40 человек стали жертвами урагана "Отис" в Мексике

Свыше 40 человек стали жертвами урагана "Отис" в Мексике
Обострение палестино-израильского конфликта

В Израиле заявили о запуске ракет с территории Ливана

В Израиле заявили о запуске ракет с территории Ливана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });