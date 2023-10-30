Корабль "Шэньчжоу-16" отстыковался от китайской орбитальной станции

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" с тремя тайконавтами на борту в понедельник отстыковался от национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун" для возвращения на Землю. Об этом сообщает Управление программы пилотируемых полетов страны (CMSA).

На Землю вернутся Цзин Хайпэн (командир корабля), Гуй Хайчао и Чжу Янчжу. Они прибыли на "Тяньгун" в мае этого года и проработали на ней пять месяцев. Планируется, что корабль с экипажем приземлится на полигоне Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия.

"30 октября в 20:37 по Пекинскому времени (15:37 по Москве) пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" успешно расстыковался с космической станцией", - говорится в сообщении управления.

После отстыковки корабль облетел станцию, и тайконавты сделали панорамные снимки орбитального комплекса с помощью камер высокого разрешения.

Их миссия стала пятой по счету экспедицией тайконавтов на "Тяньгун". За время нахождения на станции тайконавты провели множество научных и технических экспериментов и тестов, а также осуществили один выход в открытый космос.

На станции продолжит работать экипаж миссии "Шэньчжоу-17", в который входят Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синлинь. Они прибыли на станцию 26 октября и проведут на ней пять месяцев.