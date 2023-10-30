Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Корабль "Шэньчжоу-16" отстыковался от китайской орбитальной станции

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" с тремя тайконавтами на борту в понедельник отстыковался от национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун" для возвращения на Землю. Об этом сообщает Управление программы пилотируемых полетов страны (CMSA).

На Землю вернутся Цзин Хайпэн (командир корабля), Гуй Хайчао и Чжу Янчжу. Они прибыли на "Тяньгун" в мае этого года и проработали на ней пять месяцев. Планируется, что корабль с экипажем приземлится на полигоне Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия.

"30 октября в 20:37 по Пекинскому времени (15:37 по Москве) пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" успешно расстыковался с космической станцией", - говорится в сообщении управления.

После отстыковки корабль облетел станцию, и тайконавты сделали панорамные снимки орбитального комплекса с помощью камер высокого разрешения.

Их миссия стала пятой по счету экспедицией тайконавтов на "Тяньгун". За время нахождения на станции тайконавты провели множество научных и технических экспериментов и тестов, а также осуществили один выход в открытый космос.

На станции продолжит работать экипаж миссии "Шэньчжоу-17", в который входят Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синлинь. Они прибыли на станцию 26 октября и проведут на ней пять месяцев.

Китай Тяньгун
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 30 октября

В Нарве уволили 10 полицейских, плохо знающих эстонский язык

Словакия усиливает контроль на границе с Венгрией

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Власти ЕС не связывают с санкциями повышение Болгарией тарифа на транзит газа РФ

Власти ЕС не связывают с санкциями повышение Болгарией тарифа на транзит газа РФ
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС пообещал Ирану освободить заложников, не имеющих израильского гражданства

Суды в США рассмотрят иски, призванные затруднить участие Трампа в выборах

Суды в США рассмотрят иски, призванные затруднить участие Трампа в выборах

МИД РФ заявил, что беспорядки в Дагестане были спланированы из-за рубежа

МИД РФ заявил, что беспорядки в Дагестане были спланированы из-за рубежа

Власти Франции обсуждают с РФ возможность депортации 39 россиян

Власти Франции обсуждают с РФ возможность депортации 39 россиян

Brent подешевела до $89,27 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });