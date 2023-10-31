Экипаж корабль "Шэньчжоу-16" вернулся на Землю с китайской орбитальной станции

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" с экипажем из трех тайконавтов во вторник успешно приземлился после многочасового полёта с национальной орбитальной станции "Тяньгун", следует из трансляции Центрального телевидения КНР (CCTV).

Посадочный модуль приземлился в пустыне Гоби в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, в 08:11 по местному времени (03:11 мск). Теперь поисково-спасательной команде предстоит извлечь экипаж из капсулы.

На Землю вернулись тайконавты Цзин Хайпэн (командир корабля), Гуй Хайчао и Чжу Янчжу. Они прибыли на "Тяньгун" в мае этого года и проработали на ней пять месяцев.

Их миссия стала пятой по счету экспедицией тайконавтов на "Тяньгун". За время нахождения на станции тайконавты провели множество научных и технических экспериментов и тестов, а также осуществили несколько выходов в открытый космос.

На станции продолжает работать экипаж миссии "Шэньчжоу-17", в который входят Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синлинь, они прибыли на станцию 26 октября и проведут на ней пять месяцев.