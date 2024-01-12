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Китайский грузовой корабль отстыковался от национальной орбитальной станции

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-6" в пятницу успешно отстыковался от национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун", сообщило Управление программы пилотируемых полётов страны (CMSA).

Расстыковка корабля со станцией была осуществлена в 16:02 по Пекинскому времени (11:02 по московскому).

Китайскому "грузовику" предстоит в ближайшее время войти в плотные слои атмосферы, где большая часть корабля сгорит, а небольшое количество несгоревших обломков упадёт в южную часть Тихого океана.

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"Тяньчжоу-6" был запущен к станции 10 мая прошлого года с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-7". Корабль состыковался с "Тяньгун" на следующий день и доставил на неё более 7 тонн различных грузов, в том числе топливо, припасы и средства гигиены для действующего экипажа, различные герметизированные грузы, крупногабаритную полезную нагрузку для внекорабельной деятельности, а также платформы для проведения экспериментов.

В 2022 году главный конструктор грузовых кораблей "Тяньчжоу" Китайской академии аэрокосмических технологий (CAST) Бай Миншэн сообщил, что новая партия "грузовиков" "Тяньчжоу-6" - "Тяньчжоу-11" будет модернизирована по сравнению с предыдущей серией кораблей ("Тяньчжоу-1" - "Тяньчжоу-5").

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Специалисты усовершенствовали системы корабля, а также увеличили грузоподъёмность аппарата за счёт переработки конструкции его грузового отсека.

Вместо ранее действовавшей схемы, при которой к станции для снабжения экипажей в год летали по два грузовых корабля, начиная с шестой миссии кораблей "Тяньчжоу" Китай будет отправлять по три корабля на два года работы орбитальной лаборатории.

В настоящее время на станции продолжают работу три члена экипажа корабля "Шэньчжоу-17": Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синлинь. Они прибыли на "Тяньгун" в октябре этого года и будут работать на орбите полгода.

КНР космос Тяньгун
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