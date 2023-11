Nio, Li Auto и XPeng резко увеличили поставки электромобилей в октябре

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Китайские производители электромобилей Nio Inc., Li Auto Inc. и XPeng Inc. резко увеличили поставки в октябре, причем Li Auto поставила очередной рекорд.

NIO в прошлом месяце отгрузила 16 074 автомобиля, что в 1,6 раза выше показателя октября 2022 года и на 4% больше, чем в сентябре.

Поставки XPeng составили 20 002 машины, что является рекордом для октября. Показатель вырос почти в 4 раза по сравнению 5 101 машиной годом ранее и на 31% относительно сентября.

Li Auto в октябре поставила покупателям 40 422 электромобиля, что в 4 раза больше, чем годом ранее (10 052) и на 12% выше уровня сентября. Компания впервые отгрузила более 40 тыс. машин за месяц.

Совокупные поставки трех китайских производителей электромобилей в октябре достигли 76 498, что является рекордом. Для сравнения: годом ранее общий объем поставок трех компаний составил 25 212 автомобилей.

ADR Nio прибавляют в цене 1,4% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в среду, Li Auto – 2,5%, XPeng – 3,1%.